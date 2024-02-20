Увеличится число рейсов между Казахстаном и Южной Кореей

Казахстан и Южная Корея договорились об увеличении количества авиарейсов между странами и открытии новых направлений. В частности, предусматривается запуск рейсов из Шымкента в Сеул и между Пусаном и городами Казахстана.

Казахстан и Южная Корея договорились об увеличении количества авиарейсов между странами и открытии новых направлений. В частности, предусматривается запуск рейсов из Шымкента в Сеул и между Пусаном и городами Казахстана.

Как передает Report, об этом заявили в Комитете гражданской авиации (КГА) Казахстана после переговоров в Сеуле вице-министра транспорта республики Талгата Ластаева и замминистра земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Юн Санг Ли.

"Стороны обсудили и договорились о возобновлении рейсов между Астаной и Сеулом, увеличении выполняемых рейсов по маршруту Алма-Ата - Сеул, а также открытии рейсов из Шымкента в Сеул и между Пусаном и городами Казахстана", - говорится в сообщении. Ластаев также провел встречи с руководством низкобюджетной авиакомпании T’Way и грузовой авиакомпании Sirius Airlines, где корейские перевозчики выразили намерение выполнять полеты в Казахстан, отметили в КГА.

Сейчас отсутствует прямое авиасообщение между Астаной и Сеулом, отмененное несколько лет назад. Из Алма-Аты в Сеул выполняется один рейс в неделю.