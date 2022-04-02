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Увеличилось число погибших в результате ракетного обстрела украинского Николаева

Увеличилось число погибших в результате ракетного обстрела украинского Николаева Число жертв в результате ракетного удара по зданию Николаевской облгосадминистрации возросло до 36. Во время бомбардировки погибла секретарь главы ОВА Виталия Кима.
В регионе
2 апреля 2022 г. 19:49
Увеличилось число погибших в результате ракетного обстрела украинского Николаева

Число жертв в результате ракетного удара по зданию Николаевской облгосадминистрации возросло до 36. Во время бомбардировки погибла секретарь главы ОВА Виталия Кима.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кима.

Тело секретаря достали в субботу, 2 апреля. Ким отметил, что это последняя жертва.

Также он добавил, что в Николаевской области с понедельника запретят местным жителям забирать брошенную или поврежденную технику врага и сдавать ее на металлолом. Ее будут использовать для нужд украинской армии.

Кроме того, Ким анонсировал создание специальных групп для сопротивления российским оккупационным войскам, которые находятся на территории Николаевской области.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Nikolayev şəhərinə endirilən raket zərbəsi nəticəsində ölənlərin sayı artıb

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