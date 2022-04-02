Увеличилось число погибших в результате ракетного обстрела украинского Николаева

Число жертв в результате ракетного удара по зданию Николаевской облгосадминистрации возросло до 36. Во время бомбардировки погибла секретарь главы ОВА Виталия Кима.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кима.
Тело секретаря достали в субботу, 2 апреля. Ким отметил, что это последняя жертва.
Также он добавил, что в Николаевской области с понедельника запретят местным жителям забирать брошенную или поврежденную технику врага и сдавать ее на металлолом. Ее будут использовать для нужд украинской армии.
Кроме того, Ким анонсировал создание специальных групп для сопротивления российским оккупационным войскам, которые находятся на территории Николаевской области.