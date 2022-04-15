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Увеличена квота на поставку помидоров из Турции в РФ

Увеличена квота на поставку помидоров из Турции в РФ Квота на поставку помидоров из Турции в Россию увеличена до 350 тыс. тонн.
В регионе
15 апреля 2022 г. 19:41
Увеличена квота на поставку помидоров из Турции в РФ

Квота на поставку помидоров из Турции в Россию увеличена до 350 тыс. тонн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий приказ Минсельхоза РФ размещен на официальном портале правовой информации.

С начала 2016 года до ноября 2017 года поставки турецких помидоров в Россию были запрещены. В марте 2018 года была введена квота на ввоз до 50 тыс. тонн помидоров из Турции. Затем квота постепенно увеличивалась. В мае 2021 года квота на ввоз помидоров из Турции увеличена с 250 тыс. до 300 тыс. тонн. В феврале 2022 года Минсельхоз предложил увеличить квоту до 350 тыс. тонн.

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