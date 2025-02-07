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Утверждено число членов комиссии по расследованию преступлений времен Саакашвили

Утверждено число членов комиссии по расследованию преступлений времен Саакашвили Бюро парламента Грузии утвердило квоты для депутатов во временной следственной комиссии "по изучению деятельности в 2003-2012 годах режима и политических и должностных лиц этого режима".
В регионе
7 февраля 2025 г. 19:19
Утверждено число членов комиссии по расследованию преступлений времен Саакашвили

Бюро парламента Грузии утвердило квоты для депутатов во временной следственной комиссии "по изучению деятельности в 2003-2012 годах режима и политических и должностных лиц этого режима".

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Согласно утвержденным квотам, у правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" будет пять мест в комиссии. Еще пять мест будет у оппозиции, которая представлена в парламенте политическими группами "Сила народа", "Европейские социалисты" и независимыми депутатами. При этом независимые депутаты и "Сила народа" получили по два места, а "Европейские социалисты" – одно.

Комиссия была создана 5 февраля и будет работать в парламенте три месяца, а после представит свой отчет. Основным предметом изучения комиссии станут такие направления, как пытки заключенных и система пыток в исправительных учреждениях; убийства, насилие, вмешательство в частную жизнь; коррупция и давление на бизнес с целью изъятия активов и вымогательства денег; захват медиасредств у их законных владельцев; признание начала войны 2008 года и обвинение грузинских военных в военных преступлениях.

На данный момент в парламенте Грузии всего 101 депутат, из которых 89 прошли по спискам "Грузинской мечты". Три политические силы из четырех, прошедших в парламент Грузии, "Коалиция за перемены", "Единство – национальное движение" и "Лело для Грузии", покинули парламент в знак протеста против результатов выборов.

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