Утверждено число членов комиссии по расследованию преступлений времен Саакашвили

Бюро парламента Грузии утвердило квоты для депутатов во временной следственной комиссии "по изучению деятельности в 2003-2012 годах режима и политических и должностных лиц этого режима".

Бюро парламента Грузии утвердило квоты для депутатов во временной следственной комиссии "по изучению деятельности в 2003-2012 годах режима и политических и должностных лиц этого режима".

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Согласно утвержденным квотам, у правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" будет пять мест в комиссии. Еще пять мест будет у оппозиции, которая представлена в парламенте политическими группами "Сила народа", "Европейские социалисты" и независимыми депутатами. При этом независимые депутаты и "Сила народа" получили по два места, а "Европейские социалисты" – одно.

Комиссия была создана 5 февраля и будет работать в парламенте три месяца, а после представит свой отчет. Основным предметом изучения комиссии станут такие направления, как пытки заключенных и система пыток в исправительных учреждениях; убийства, насилие, вмешательство в частную жизнь; коррупция и давление на бизнес с целью изъятия активов и вымогательства денег; захват медиасредств у их законных владельцев; признание начала войны 2008 года и обвинение грузинских военных в военных преступлениях.

На данный момент в парламенте Грузии всего 101 депутат, из которых 89 прошли по спискам "Грузинской мечты". Три политические силы из четырех, прошедших в парламент Грузии, "Коалиция за перемены", "Единство – национальное движение" и "Лело для Грузии", покинули парламент в знак протеста против результатов выборов.