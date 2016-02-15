Министр обороны Турции опроверг утверждения о вводе турецких военнослужащих в Сирию

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Министр обороны Турции Исмет Йылмаз опроверг информацию ряда СМИ о вводе ста турецких военнослужащих на сирийскую территорию. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, по словам министра, эта информация не соответствует действительности.

Касаясь размещения самолетов ВВС Саудовской Аравии в Турции, министр отметил, что самолеты не размещены, но это может случиться уже завтра.

"Пока нет, но они изучили ситуацию на месте. Принято решение о размещении четырех самолетов F-16. Сегодня самолетов еще не было, но завтра могут прибыть. Достигнуто принципиальное согласие. Дано соответствующее разрешение", - констатировал министр.