Утверждена кандидатура на пост премьера-министра Дагестана

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Депутаты дагестанского парламента на внеочередной сессии большинством голосов утвердили кандидатуру Артема Здунова на пост премьер-министра республики, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Накануне глава Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение депутатов народного собрания кандидатуру Здунова на должность председателя правительства республики.

"За утверждение Артема Здунова в должности председателя правительства проголосовало 75 депутатов, один проголосовал против, один — воздержался", — сказал глава дагестанского парламента Хизри Шихсаидов.

Отметим, что А.Здунов исполнял обязанности председателя правительства Дагестана с 7 февраля 2018 года. Ранее он был министром экономики республики Татарстан.