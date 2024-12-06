Утвержден состав коллегии для избрания президента Грузии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила состав Избирательной коллегии – коллегии выборщиков для избрания президента Грузии.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила состав Избирательной коллегии – коллегии выборщиков для избрания президента Грузии.

Как передает Report, об этом сообщаю грузинские СМИ.

Президента Грузии изберет коллегия из 300 человек. В нее входят 150 членов парламента, 20 членов Верховного Совета автономной республики Абхазия, 21 член Верховного Совета Аджарской автономной республики и 109 представителей самоуправления.

Согласно постановлению ЦИК, из 109 представителей самоуправления – 55 представители восьми оппозиционных партий, а 54 – правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

В целом партийный состав избирательной коллегии за исключением членов Верховного совета Абхазии выглядит следующим образом: "Грузинская мечта" – 156 членов (89 парламент+54 квота самоуправления+13 Аджария); "Единое национальное движение" – 56 членов (36+16+4); "Для Грузии" – 23 члена (9+12+2); "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 20 (19+1 (нет квоты самоуправления)); "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 19 (4+14+1) и т.д.

Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря. Президент избирается сроком на пять лет.

Регистрация кандидатов в президенты Грузии завершится не позднее шестого дня (8 декабря) до дня выборов.

Что касается дня голосования, то выборы президента Грузии пройдут во Дворце парламента Грузии с 09:00 до 14:00 или раньше, если проголосовали все члены коллегии выборщиков.