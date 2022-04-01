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Утвержден план действий по интеграции Грузии в ЕС

Утвержден план действий по интеграции Грузии в ЕС Утвержден Национальный план действий на 2022 год по интеграции Грузии в Европейский союз (ЕС).
В регионе
1 апреля 2022 г. 16:07
Утвержден план действий по интеграции Грузии в ЕС

Утвержден Национальный план действий на 2022 год по интеграции Грузии в Европейский союз (ЕС).

Как сообщает грузинское бюро Report, документ был утвержден на 61-м заседании правительственной комиссии Грузии по интеграции в Евросоюз под председательством премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

На заседании обсуждались новые реалии и перспективы после официального обращения Грузии с просьбой о вступлении в ЕС. Было отмечено, что после подачи обращения отношения Грузии и ЕС вступили в новую фазу, и страна продолжает успешно осуществлять реформы.

На встрече было принято решение о создании в рамках комиссии постоянных рабочих групп по реализации полученных от ЕС опросных листов. Кроме того, будет активизирован уже начавшийся процесс индивидуального диалога со странами-членами ЕС.

Напомним, что И.Гарибашвили подписал заявление о вступлении в ЕС 3 марта. Союз принял документ, и данный вопрос уже обсуждается в Еврокомиссии.

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