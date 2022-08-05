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Утечка газа произошла на нефтяном месторождении "Кашаган" в Казахстане

Утечка газа произошла на нефтяном месторождении "Кашаган" в Казахстане Производство на нефтяном месторождении Кашаган в Казахстане приостановили из-за утечки газа.
В регионе
5 августа 2022 г. 14:16
Утечка газа произошла на нефтяном месторождении Кашаган в Казахстане

Производство на нефтяном месторождении Кашаган в Казахстане приостановили из-за утечки газа.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом сообщил оператор Северо-Каспийского проекта North Caspian Operating Company.

"…3 августа 2022 года был произведен безопасный останов установки комплексной подготовки нефти и газа "Болашак" в связи с обнаружением признаков утечки газа на территории производственного участка", — говорится на сайте компании.

Как пояснил оператор, после срабатывания датчиков утечки газа давление на факельную систему было сброшено, как этого требует стандартная процедура. Сейчас на месторождении уже ведут работы, необходимые для возобновления производства.

Инцидент не причинил вреда жизням и здоровью людей, уточняется в сообщении.

Пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума 3 августа сообщала о сокращении объемов прокачки нефти по системе "Тенгиз-Новороссийск", в том числе из-за остановки работ на месторождении Кашаган".

Геологические запасы на месторождения, согласно оценкам, составляют 4,8 млрд тонн нефти, общие – 38 млрд баррелей, из них извлекаемые – около 10 млрд. Запасы природного газа превышают триллион кубометров. Среди участников проекта значатся "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, Inpex и CNPC.

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