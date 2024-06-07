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Утечка газа из резервуаров взорвавшейся под Ереваном АГЗС полностью устранена

Утечка газа из резервуаров взорвавшейся под Ереваном АГЗС полностью устранена Утечка из всех резервуаров на автозаправочной станции в городе Абовян под Ереваном остановлена.
В регионе
7 июня 2024 г. 09:49
Утечка газа из резервуаров взорвавшейся под Ереваном АГЗС полностью устранена

Утечка из всех резервуаров на автозаправочной станции в городе Абовян под Ереваном остановлена.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в МВД Армении.

Сообщается, что на месте дежурят 3 боевых расчета спасательной службы.

По данным пресс-службы Минздрава, состояние двух пострадавших при взрыве оценивается как крайне тяжелое. Оба находятся в реанимационном отделении.

"У остальных четырех пациентов наблюдается положительная динамика. Их состояние оценивается как средней тяжести, они продолжают получать соответствующее лечение", - говорится в сообщении.

По последним данным, число пострадавших составило семь человек.

СМИ сообщают о том, что данная станция проходила по делу о банкротстве, закрывалась за нарушения с кассовыми чеками и недолив топлива.

Инспекция технической и пожарной безопасности еще в феврале выявила, что станция эксплуатируется без регистрации в реестре опасных производственных объектов.

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Версия на английском языке Gas leak near Yerevan completely eliminated

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