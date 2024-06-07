Утечка газа из резервуаров взорвавшейся под Ереваном АГЗС полностью устранена

Утечка из всех резервуаров на автозаправочной станции в городе Абовян под Ереваном остановлена.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в МВД Армении.
Сообщается, что на месте дежурят 3 боевых расчета спасательной службы.
По данным пресс-службы Минздрава, состояние двух пострадавших при взрыве оценивается как крайне тяжелое. Оба находятся в реанимационном отделении.
"У остальных четырех пациентов наблюдается положительная динамика. Их состояние оценивается как средней тяжести, они продолжают получать соответствующее лечение", - говорится в сообщении.
По последним данным, число пострадавших составило семь человек.
СМИ сообщают о том, что данная станция проходила по делу о банкротстве, закрывалась за нарушения с кассовыми чеками и недолив топлива.
Инспекция технической и пожарной безопасности еще в феврале выявила, что станция эксплуатируется без регистрации в реестре опасных производственных объектов.