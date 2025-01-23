Устроившего поножовщину в Краснодаре школьника депортировали в Армению вместе с семьей

Миграционные власти России депортировали в Армению родителей школьника, устроившего поножовщину в одной из школ Краснодара.

Миграционные власти России депортировали в Армению родителей школьника, устроившего поножовщину в одной из школ Краснодара.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Краснодарский суд признал подростка виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил его к штрафу в размере 30 тыс. рублей (чуть выше $300). Вместе с родителями школьник был депортирован из страны.

Инцидент произошел 6 декабря. В ходе конфликта двое подростков получили ножевые ранения. Позже в оперштабе региона сообщили, что пострадавшие выписаны из больницы и находятся на амбулаторном лечении.