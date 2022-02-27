Установлены личности погибших в Украине азербайджанцев

Установлены личности азербайджанцев, убитых в Одессе, Украина.
Как передает восточноевропейского бюро Report, это Рагим, Габиль и Неймат Исмаиловы.
Все трое близкие родственники.
Напомним, минувшей ночью автоколонна наших соотечественников, пытавшаяся выехать из Одессы, была обстреляна диверсионной группой. В результате погибли 3 азербайджанца.
В ходе уличных боев в украинском городе Харькове погиб азербайджанец.
Как передает Report, об этом заявил председатель Центра общественно-политических процессов и международных исследований (ISBAM) при консульстве Азербайджана в Украине Самир Адыгезялли.
Адыгезялли сообщил, что в городе идут ожесточенные бои, добавив, что погибший был гостем из Азербайджана и был застрелен во время уличной перестрелки.
Он также подчеркнул, что минувшей ночью автоколонна наших соотечественников, пытавшаяся выехать из Одессы, была обстреляна диверсионной группой. В результате погибли еще 3 азербайджанца.