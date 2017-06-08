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    Установлены личности подозреваемых в совершении теракта в Иране

    Все они являлись членами террористической группировки ИГИЛ

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Установлены личности совершивших теракт в Тегеране.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Тасним", информацию об этом распространило министерство информации и разведки Ирана. 

    Было установлено, что 5 террористов, чьи фотографии были распространены, являлись членами террористической группировки ИГИЛ.

    Министерство обнародовало имена 5 подозреваемых: Кайюм, Абу Джихад, Рамия, Серияс и Феридун. Фамилии не разглашаются в целях безопасности их семей.

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