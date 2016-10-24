Установлена личность убитого при попытке проникнуть в учебно-тренировочный центр НАТО в Грузии

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Установлена личность убитого при попытке проникнуть на территорию учебного военного центра "Крцаниси" в Грузии. Это был Гига Шенгелия (1993 г.р.). Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил начальник управления следственного командования военной полиции Зураб Кухианидзе.

По словам Кухианидзе, пока не установлено, имел ли он какое-либо отношение к военной службе.

По его словам, в рамках расследования уже допрошен часовой, который осуществил выстрел.

23 октября в Крцанисский учебный центр в Грузии проникли несколько неизвестных лиц. Охрана несколько раз призвала их покинуть территорию, чему они не подчинились. После этого по ним был открыт огонь на поражение. На территории центра найден труп одного из вторгшихся. Полицией Грузии начато расследование.

В августе 2016 года в Грузии открылся учебно-тренировочный центр НАТО. Он представляет "комплекс центров", который объединят несколько учебно-тактических районов - Крцанисский национальный учебный центр в Тбилиси и объекты военной базы Вазиани, включая тактическое поле и стрельбище.