Установлена ​​причина смерти военнослужащего армянской армии

Установлена причина смерти 19-летнего военнослужащего армянской армии Эрика Карсяна.
Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.
По данным Следственного комитета, он покончил жизнь самоубийством. По факту Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела.
По предварительной информации, Э.Карсян выстрелил в область груди из приписанного к нему автомата АКМ.
Раненого доставили в военный медицинский пункт, где констатировали смерть.
В настоящее время следствие и другие оперативные мероприятия продолжаются.
Отметим, что с 4 августа число армянских военнослужащих, погибших в небоевых условиях, достигло 4 человек.