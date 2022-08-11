Установлена ​​причина смерти военнослужащего армянской армии

Установлена ​​причина смерти 19-летнего военнослужащего армянской армии Эрика Карсяна.

Установлена ​​причина смерти 19-летнего военнослужащего армянской армии Эрика Карсяна.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

По данным Следственного комитета, он покончил жизнь самоубийством. По факту Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела.

По предварительной информации, Э.Карсян выстрелил в область груди из приписанного к нему автомата АКМ.

Раненого доставили в военный медицинский пункт, где констатировали смерть.

В настоящее время следствие и другие оперативные мероприятия продолжаются.

Отметим, что с 4 августа число армянских военнослужащих, погибших в небоевых условиях, достигло 4 человек.