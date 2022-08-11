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Установлена ​​причина смерти военнослужащего армянской армии

Установлена ​​причина смерти военнослужащего армянской армии Установлена ​​причина смерти 19-летнего военнослужащего армянской армии Эрика Карсяна.
В регионе
11 августа 2022 г. 04:18
Установлена ​​причина смерти военнослужащего армянской армии

Установлена ​​причина смерти 19-летнего военнослужащего армянской армии Эрика Карсяна.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

По данным Следственного комитета, он покончил жизнь самоубийством. По факту Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела.

По предварительной информации, Э.Карсян выстрелил в область груди из приписанного к нему автомата АКМ.

Раненого доставили в военный медицинский пункт, где констатировали смерть.

В настоящее время следствие и другие оперативные мероприятия продолжаются.

Отметим, что с 4 августа число армянских военнослужащих, погибших в небоевых условиях, достигло 4 человек.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda döyüş mövqeyində meyiti tapılan əsgərin ölüm səbəbi məlum olub

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