Установлена личность стрелявшего в полицейских у здания МИД в Москве - ОБНОВЛЕНО

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Установлена личность открывшего стрельбу по полицейским в центре Москвы, им оказался 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, передает Report.

"Это уроженец КБР 1987 года рождения", — сказал собеседник агентства. Причины его нападения пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что вечером в четверг мужчина беспричинно открыл стрельбу по двум полицейским в переулке Сивцев Вражек в центре Москвы. В результате стрельбы пострадал один из правоохранителей, нападавший был ранен ответным огнем и обезоружен.

Сейчас он находится в больнице, его оперируют. Пострадавшему полицейскому, который получил ранение в ногу, оказали медпомощь, его жизни ничего не угрожает.

***22:35

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Неподалеку от здания министерства иностранных дел России в Москве неизвестный атаковал полицейского.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

При этом он отметил, что полицейский, согласно предварительным данным, получил ранение.

"В 20:00 мск по адресу переулок Сивцев Вражек дом 43 неизвестный открыл огонь из неустановленного оружия по двум сотрудникам полиции полка по охране дипломатических представительств ГУ МВД России по Москве, один из полицейских получил ранение", - сказал собеседник.

По его словам, сотрудники полиции открыли ответный огонь из табельного оружия, в результате нападавший был ранен.

"В настоящее время пострадавшему сотруднику оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего", - добавил собеседник.