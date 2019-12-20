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Установлена личность преступника, открывшего стрельбу на Лубянке - ФОТО - ВИДЕО

​Установлена личность преступника, открывшего стрельбу на Лубянке

Стало известно личность вооруженного преступника, открывшего огонь на Большой Лубянке, неподалеку от здания ФСБ.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, по данным ЦОС ФСБ результате стрельбы погиб один сотрудник, пять человек пострадали. Злоумышленника удалось ликвидировать.

Преступником оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров.

Благодаря оперативной реакции силовиков из разных ведомств, жертв среди гражданского населения удалось избежать. Место ЧП быстро окружили. Очевидцы рассказали, как полицейские отгоняли прохожих подальше от территории, на которой проводилась операция по ликвидации преступников.

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