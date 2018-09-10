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    Установлена личность нападавшего с ножом на вокзале в Москве - ВИДЕО - ФОТО

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ На Курском вокзале в Москве мужчина напал на двух людей, ранив их ножом, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Оба пострадавших - 23-летний Дмитрий Терещенко и 24-летняя Валентина Дремлюгова - госпитализированы, их оперируют, они находятся в тяжелом состоянии.

    Установлено, что нападавший ранее освободился из колонии, где сидел 11 лет за убийство. Им оказался 55-летний уроженец Грузии Гамбар Махмудов.

    Полиция задержала подозреваемого, мотивы преступления устанавливаются.

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