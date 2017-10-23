Установлена личность нападавшего на ведущую радиостанции "Эхо Москвы"

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после нападения на журналистку Татьяну Фельгенгауэр в редакции радиостанции "Эхо Москвы", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, который подозревается в покушении на убийство.

Наряду с этим установлено, что нападавший оказался 48-летним уроженцем Грузии, проживающим в Израиле. СМИ сообщают, что подозреваемого в убийстве зовут Борис Гриц.

В свою очередь главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в эфире "Эха" заявил, что раненая журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, по оценке врачей, находится в состоянии средней тяжести.

"Она находится на операционном столе, ей ничего не угрожает", - добавил А.Венедиктов.

Отметим, что 23 октября, по данным МВД, в помещение радиостанции "Эхо Москвы" проник неизвестный, "при этом брызнув в лицо работнику охраны газом раздражающего действия". Затем он поднялся на лифте в редакцию и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр.