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Усложняется процесс получения турецкого гражданства

Усложняется процесс получения турецкого гражданства Усложняется процесс получения турецкого гражданства.
В регионе
23 июля 2024 г. 09:46
Усложняется процесс получения турецкого гражданства

Усложняется процесс получения турецкого гражданства.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал уполномоченный по делам населения и гражданства Ибрагим Ташьяпан.

По его словам, для этого недостаточно купить квартиру и создать семью. Теперь также потребуется заключение турецкой полиции, Национальной разведывательной организации (MIT) и Интерпола.

Отмечается, что данный процесс усложняется по причине того, что некоторые члены международных организованных преступных группировок также пытаются получить турецкое гражданство.

Напомним, что ранее об этом говорил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он дал указание принять меры для предотвращения злоупотреблений при предоставлении гражданства.

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