О нас

Усилиями спецслужб Турции в Ираке нейтрализован опасный террорист

Усилиями спецслужб Турции в Ираке нейтрализован опасный террорист Усилиями Национальной разведывательной организации (MİT) Турции в районе Синджар на севере Ирака точечными ударами нейтрализован один из главарей террористической организации PKK Бедирхан Аби под кодовым названием Дарав Гевда.
В регионе
4 сентября 2022 г. 13:25
Усилиями спецслужб Турции в Ираке нейтрализован опасный террорист

Усилиями Национальной разведывательной организации (MİT) Турции в районе Синджар на севере Ирака точечными ударами нейтрализован один из главарей террористической организации PKK Бедирхан Аби под кодовым названием Дарав Гевда.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", Аби примкнул к рядам террористов в 2011 году.

Занимался преступной деятельностью в провинциях Шырнак и Юксекова. Далее по поручению “руководства” PKK отправился в район Синджар в Ираке, где продолжил заниматься террористической деятельностью.

Во время пребывания в Турции Аби участвовал в организации терактов, унесших жизни сотрудников турецких силовых структур.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə kəşfiyyatı PKK-nın liderlərindən birini zərərsizləşdirib

Самое читаемое

Польская армия набрала на службу более 13 тыс. добровольцев
Польская армия набрала на службу более 13 тыс. добровольцев
29 августа 2022 г. 06:38
Азерэнержи увеличил экспортные доходы на 7%
"Азерэнержи" увеличил экспортные доходы на 7%
31 августа 2022 г. 16:23
Игрок сборной Швейцарии из немецкого клуба перешел в Манчестер Сити
ФотоИгрок сборной Швейцарии из немецкого клуба перешел в "Манчестер Сити"
31 августа 2022 г. 22:28
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию увеличился на 40%  
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию увеличился на 40%  
1 сентября 2022 г. 10:49
Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
2 сентября 2022 г. 01:32
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
3 сентября 2022 г. 16:16
Завтра в Ереване от Генпрокурора потребуют ареста Никола Пашиняна
Завтра в Ереване от Генпрокурора потребуют ареста Никола Пашиняна
29 августа 2022 г. 02:26
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Забух
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Забух
31 августа 2022 г. 12:57
Аварийная защита Запорожской АЭС отключила пятый блок
Аварийная защита Запорожской АЭС отключила пятый блок
1 сентября 2022 г. 11:32
В Федерации велоспорта Азербайджана начал работу отдел по работе с ветеранами
В Федерации велоспорта Азербайджана начал работу отдел по работе с ветеранами
1 сентября 2022 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi