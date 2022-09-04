Усилиями спецслужб Турции в Ираке нейтрализован опасный террорист

Усилиями Национальной разведывательной организации (MİT) Турции в районе Синджар на севере Ирака точечными ударами нейтрализован один из главарей террористической организации PKK Бедирхан Аби под кодовым названием Дарав Гевда.

Усилиями Национальной разведывательной организации (MİT) Турции в районе Синджар на севере Ирака точечными ударами нейтрализован один из главарей террористической организации PKK Бедирхан Аби под кодовым названием Дарав Гевда.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", Аби примкнул к рядам террористов в 2011 году.

Занимался преступной деятельностью в провинциях Шырнак и Юксекова. Далее по поручению “руководства” PKK отправился в район Синджар в Ираке, где продолжил заниматься террористической деятельностью.

Во время пребывания в Турции Аби участвовал в организации терактов, унесших жизни сотрудников турецких силовых структур.