Усилия Турции по зерновой сделке - демонстрация стремления к стабильности в мире

В преддверии объявления результатов переговоров по продлению зерновой сделки, инициатором которой стала Турция и срок действия которой истекает 18 мая все больше осознается значимость Турции в этом вопросе.

В преддверии объявления результатов переговоров по продлению зерновой сделки, инициатором которой изначально была Турция и срок действия которой истекает 18 мая, значимость этой страны в данном вопросе становится еще более очевидной.

Как передает Report, со сбоем цепочки поставок сельхозпродукции с февраля 2022-го года, зерновая сделка - договоренность между ООН, Турцией, Россией и Украиной о создании морских коридоров для безопасного вывоза из портов Украины зерна и другого продовольствия, стала очень важной инициативой для решения этой проблемы.

Сегодня позиции сторон на переговорах, которые уже два дня идут в Стамбуле, демонстрируют, кто действительно заинтересован в урегулировании проблем, вызванных последствиями войны в Украине.

Турция многократно выражала желание добиться продления этого соглашения, но российская сторона заявила, что, если не будет гарантий для РФ, в том числе и по поставкам российского аммиака, черноморская инициатива "прекращает свое существование".

Согласно ТАСС, Россия выступает против бесконечного продления или расширения зерновой сделки, поддерживаемого рядом стран Запада, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Мы против того, за что высказываются во многих западных столицах, против ее [сделки] расширения или бесконечного продления. Мы должны понимать, что делается, в том числе, нами и участниками этих договоренностей", - сказал

Стоит отметить, что это не единственный показатель, того как Турция работает над улучшением геополитической ситуации в мире. На днях министр иностранных дел этой страны Мевлуд Чавушоглу принял участие в четырехсторонней встрече глав МИД Турции, РФ, Ирана и Сирии в Москве.

Так, согласно агентству "Анадолу", главы дипломатий Турции, РФ, Ирана и Сирии на переговорах в Москве договорились о подготовке Дорожной карты "продвижения" связей Турции и Сирии. Координация усилий по подготовке этого документа будет поручена заместителям глав МИД, министерствам обороны и спецслужбам четырех стран.

Таким образом, на сегодняшний день Турция остается одним из важнейших глобальных игроков в мире, действительно заинтересованных в установлении стабильности не только в регионе, но и во всем мире. Тому свидетельствует и ее поддержка борьбы Азербайджана за справедливое восстановление своей территориальной целостности в 2020-ом году, и усилия по продлению зерновой сделки, и попытки наладить отношения с Сирией.

Об этом свидетельствует и недавняя инициатива президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Судану, где продолжается кровопролитие и увеличивается число пострадавших.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность турецкой стороны предоставить площадку для диалога по Судану в случае принятия конфликтующими сторонами решения о масштабных переговорах. Он также заверил, что Анкара в координации с ООН продолжит активные усилия по поставкам экстренной гуманитарной помощи народу Судана.

Таким образом, Турция продолжает играть ключевую роль в мировой политике, значение которой осознают и на Западе, и на Востоке.