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    Усилены меры безопасности в двух аэропортах Москвы

    На телефон городской полиции поступило анонимное сообщение о бомбе

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Руководство двух аэропортов Москвы -  Внуково и Шереметьево приняло решение об усилении мер безопасности после поступившего анонимного сообщения о бомбе, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "В 10.03 на телефон городской полиции поступило анонимное сообщение о том, что якобы в аэропорту Внуково заложена бомба. В настоящее время произошло усиление мер безопасности. Службы авиационной безопасности и линейные отделы проверяют все помещения аэровокзального комплекса, аэропорт патрулируется кинологическими службами аэропорта и полиции. Эвакуация пассажиров не планируется. Все вылеты осуществляются согласно расписанию", — заявил  представитель Внуково.

    В пресс-службе Шереметьево также сообщили о проведении комплекса контрольных мероприятий и подтвердили вылет самолетов в соответствии с расписанием.

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