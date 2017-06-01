Усилены меры безопасности в двух аэропортах Москвы

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Руководство двух аэропортов Москвы - Внуково и Шереметьево приняло решение об усилении мер безопасности после поступившего анонимного сообщения о бомбе, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В 10.03 на телефон городской полиции поступило анонимное сообщение о том, что якобы в аэропорту Внуково заложена бомба. В настоящее время произошло усиление мер безопасности. Службы авиационной безопасности и линейные отделы проверяют все помещения аэровокзального комплекса, аэропорт патрулируется кинологическими службами аэропорта и полиции. Эвакуация пассажиров не планируется. Все вылеты осуществляются согласно расписанию", — заявил представитель Внуково.

В пресс-службе Шереметьево также сообщили о проведении комплекса контрольных мероприятий и подтвердили вылет самолетов в соответствии с расписанием.