Ущерб от землетрясения в Иране оценен в 5 миллиардов евро

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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Власти Ирана оценили в 5 миллиардов евро ущерб от недавнего сильного землетрясения, в результате которого были разрушены тысячи домов в провинции Керманшах, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

Землетрясение магнитудой 7,3 баллов произошло вечером 12 ноября в горах Загрос на границе Ирана и Ирака. Очаг залегал на глубине 19 км.

Жертвами землетрясения стали около 550 человек. Пострадали свыше 7100 человек.

Красный полумесяц заявлял, что на территории Ирана разрушены тысячи домов, около 70 тысяч иранцев нуждаются во временном жилище.