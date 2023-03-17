Ущерб от землетрясений в Турции превысил $105 млрд

Ущерб от февральских землетрясений в Турции превысил 105 млрд долларов.

Ущерб от февральских землетрясений в Турции превысил 2 трлн лир (105 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в правительстве страны.

"Общий ущерб от землетрясений в Кахраманмараше и Хатае в 6 раз выше, чем после землетрясений в 1999 году в районе Мраморного моря. Ущерб от "стихийного бедствия века" составил порядка 2 трлн турецких лир", - приводит выдержки из документа департамента телеканал TRT.

По данным казначейства, непосредственный материальный ущерб от стихийного бедствия составил 1,6 трлн лир. Общие убытки адекватны 9% прогнозируемого ВНП Турции в 2023 году, следует из доклада.

Ранее в ООН прогнозировали ущерб от стихийного бедствия в Турции в размере 100 млрд долларов.