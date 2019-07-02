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Ущерб от взрывов в Казахстане превысил 50 миллионов долларов

Ущерб от взрывов в Казахстане превысил 50 миллионов долларов
​Ущерб от взрывов на арсенале воинской части в городе Арысь на юге Казахстана оценивается на уровне 52,5 миллиона долларов

Ущерб от взрывов на арсенале воинской части в городе Арысь на юге Казахстана, по предварительным данным, оценивается на уровне 52,5 миллиона долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил председатель комитета по ЧС МВД республики Владимир Беккер.

"Ущерб приблизительно в районе 20 миллиардов тенге (52,5 миллиона долларов). Это средства, необходимые для восстановления, и цифра может поменяться, сразу хочу оговориться. Это предварительные данные", - заявил В.Беккер.

По его словам, к 15 июля будут уже точные расчеты. "Оценщики работают, работы там достаточно много", - добавил председатель комитета.

Отметим, что утром 24 июня на арсенале рядом с населенным пунктом Арысь произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. 

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