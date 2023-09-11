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Ущерб из-за стихийного бедствия в Грузии может превысить десятки миллионов лари

Ущерб из-за стихийного бедствия в Грузии может превысить десятки миллионов лари Ущерб, нанесенный стихией селам Ланчхутского и Озургетского районов Гурии на западе страны, по предварительной оценке, превысит десятки миллионов лари.
В регионе
11 сентября 2023 г. 13:25
Ущерб из-за стихийного бедствия в Грузии может превысить десятки миллионов лари

Ущерб, нанесенный стихией селам Ланчхутского и Озургетского районов Гурии на западе страны, по предварительной оценке, превысит десятки миллионов лари.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе в эфире телеканала "Имеди".

"... Общий ущерб, но ущерб, скорее всего, превысит десятки миллионов лари (1 лари=0,38 долларов), и его окончательное определение будет сделано в течение нескольких дней", – сказал он.

По словам вице-спикера, первоочередной задачей властей было спасение людей из зоны риска. Следующий шаг – обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости и безопасными условиями жилья. Все расходы будут покрыты за счет резервного фонда.

Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в селах Ланчхутского и Озургетского районов Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, в том числе двое подростков. Месяцем ранее сход оползня на горном курорте Шови в Раче унес жизни 32 человек.

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Версия на английском языке Damage due to natural disaster in Georgia could exceed tens of millions of lari

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