Ушел из жизни российский исламовед Алексей Малашенко

На 72-м году жизни скончался востоковед, исламовед и политолог Алексей Малашенко.

На 72-м году жизни скончался востоковед, исламовед и политолог Алексей Малашенко.

Как передает Report, об этом сообщил его коллега, политолог Аркадий Дубнов в своем Telegram-канале.

«Алексей Малашенко умер», — заявил политолог, называя кончину коллеги «скоропостижной».

Малашенко родился 2 февраля 1951 года в Москве, в 1995 году он получил степень доктора исторических наук в Институте востоковедения Российской академии наук (РАН). В разные годы он преподавал в МГИМОМИД РФ и Высшей школе экономики. Кроме того, в 1999–2001 годах политолог был ведущим научным сотрудником Института востоковедения РАН.

За свою карьеру он выступил автором и редактором 18 книг на русском, английском, французском и арабском языках, среди которых: «Islam in Central Asia», «Время Юга» (с Дмитрием Трениным), «Исламская альтернатива и исламистский проект», «Ислам для России», «Мой ислам».