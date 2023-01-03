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Ушел из жизни российский исламовед Алексей Малашенко

Ушел из жизни российский исламовед Алексей Малашенко На 72-м году жизни скончался востоковед, исламовед и политолог Алексей Малашенко.
В регионе
3 января 2023 г. 22:19
Ушел из жизни российский исламовед Алексей Малашенко

На 72-м году жизни скончался востоковед, исламовед и политолог Алексей Малашенко.

Как передает Report, об этом сообщил его коллега, политолог Аркадий Дубнов в своем Telegram-канале.

«Алексей Малашенко умер», — заявил политолог, называя кончину коллеги «скоропостижной».

Малашенко родился 2 февраля 1951 года в Москве, в 1995 году он получил степень доктора исторических наук в Институте востоковедения Российской академии наук (РАН). В разные годы он преподавал в МГИМОМИД РФ и Высшей школе экономики. Кроме того, в 1999–2001 годах политолог был ведущим научным сотрудником Института востоковедения РАН.

За свою карьеру он выступил автором и редактором 18 книг на русском, английском, французском и арабском языках, среди которых: «Islam in Central Asia», «Время Юга» (с Дмитрием Трениным), «Исламская альтернатива и исламистский проект», «Ислам для России», «Мой ислам».

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