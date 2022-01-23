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Ушедший в отставку президент Армении уволил руководителя администрации

Ушедший в отставку президент Армении уволил руководителя администрации Ушедший в отставку президент Армении Армен Саркисян уволил руководителя своей администрации Эмиля Тарасяна.
В регионе
23 января 2022 г. 22:00
Ушедший в отставку президент Армении уволил руководителя администрации

Ушедший в отставку президент Армении Армен Саркисян уволил руководителя своей администрации Эмиля Тарасяна.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится на сайте президента Армении.

"Освободить Эмиля Тарасяна от должности руководителя администрации президента Республики Армения", - говорится в указе, размещенном на президентском сайте.

Отметим, что в воскресенье президент Армении Армен Саркисян заявил об отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.

Напомним, что Э.Тарасян возглавлял администрации президента Армении с ноября 2018 года.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Prezidenti yüksək vəzifəli şəxsi işdən çıxarıb

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