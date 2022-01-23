Ушедший в отставку президент Армении уволил руководителя администрации

Ушедший в отставку президент Армении Армен Саркисян уволил руководителя своей администрации Эмиля Тарасяна.

Ушедший в отставку президент Армении Армен Саркисян уволил руководителя своей администрации Эмиля Тарасяна.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом говорится на сайте президента Армении.

"Освободить Эмиля Тарасяна от должности руководителя администрации президента Республики Армения", - говорится в указе, размещенном на президентском сайте.

Отметим, что в воскресенье президент Армении Армен Саркисян заявил об отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.

Напомним, что Э.Тарасян возглавлял администрации президента Армении с ноября 2018 года.