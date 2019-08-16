Ушаков: Вопросы поставки Турции второй партии С-400 прорабатываются

Вопрос поставок второй партии ракетных комплексов С-400 Турции в рамках ранее заключенного контракта активно прорабатывается, в сфере военно-технического сотрудничества двух стран переговоры ведутся по самому широкому перечню вопросов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Сейчас активно прорабатывается вопрос о поставке второй партии С-400, вы знаете,... в рамках существующих договоренностей. Они реализуются активно", - сказал Ушаков.