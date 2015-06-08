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    Ушаков: Россия и Азербайджан создадут группу по энергосотрудничеству

    Помощник президента РФ отметил, что рабочая группа предметно займется развитием партнерства в энергетической сфере

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/Россия и Азербайджан создадут рабочую группу высокого уровня, которая будет заниматься развитием двустороннего сотрудничества в энергетике, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "Развитием партнерства в энергетической сфере предметно займется специально создаваемая в рамках Межправительственной комиссии Рабочая группа высокого уровня", - сказал он на брифинге в Москве.

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