Ушаков: Россия и Азербайджан создадут группу по энергосотрудничеству

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/Россия и Азербайджан создадут рабочую группу высокого уровня, которая будет заниматься развитием двустороннего сотрудничества в энергетике, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".
"Развитием партнерства в энергетической сфере предметно займется специально создаваемая в рамках Межправительственной комиссии Рабочая группа высокого уровня", - сказал он на брифинге в Москве.
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