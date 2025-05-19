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Ушаков: Путин и Трамп договорились продолжить диалог по Украине

Ушаков: Путин и Трамп договорились продолжить диалог по Украине Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились продолжить диалог по всем вопросам, включая Украину.
В регионе
19 мая 2025 г. 22:23
Ушаков: Путин и Трамп договорились продолжить диалог по Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились продолжить диалог по всем вопросам, включая Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора президентов.

"Президенты с ходу приступили к углубленному обсуждению вопросов урегулирования конфликта в Украине, в том числе с учетом прошедших на днях прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Президенты договорились продолжить диалог по всем затронутым вопросам, в том числе по украинской теме", - сказал он.

Ушаков добавил, что вопрос о дедлайне и временных рамках для возможного прекращения огня в Украине не обсуждался в беседе двух лидеров.

По его словам, президент США также упоминал готовящийся американскими законодателями проект новых санкций против РФ, но себя назвал сторонником договоренностей, а не рестрикций.

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Версия на азербайджанском языке Yuri Uşakov: Putin və Tramp Ukrayna üzrə dialoqu davam etdirmək barədə razılığa gəliblər

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