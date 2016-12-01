Ушаков: Президент Турции внес ясность в заявление о свержении Асада

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган обсудили заявление Анкары по Сирии, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Вчера состоялся телефонный разговор нашего президента и Эрдогана, и эта тема затрагивалась. Он дал соответствующее объяснение", — ответил Ушаков на соответствующий вопрос.

При этом помощник президента уточнил, что не может комментировать, устроило ли это объяснение Россию.

Ранее Реджеп Эрдоган заявил, что турецкая армия вошла на сирийскую территорию, чтобы «положить конец правлению жестокого тирана» — сирийского президента Башара Асада.