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Ушаков: На параде Победы в Москве ожидается присутствие лидеров почти 30 стран мира

Ушаков: На параде Победы в Москве ожидается присутствие лидеров почти 30 стран мира Почти три десятка иностранных лидеров прибудут в Россию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В регионе
6 мая 2025 г. 17:08
Ушаков: На параде Победы в Москве ожидается присутствие лидеров почти 30 стран мира

Почти три десятка иностранных лидеров прибудут в Россию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Приглашены многочисленные иностранные гости, и мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили", - сказал он.

По словам Ушакова, на высшем уровне будут представлены Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, КНР, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, а также ряд стран СНГ.

Он также рассказал, что Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены "на достаточно высоком уровне".

Ушаков заявил, что также приглашены участвовать в параде и мероприятиях празднования генеральные секретари ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, Организации Исламского сотрудничества, Союзного государства России и Белоруссии, комиссии Африканского союза, президент Нового банка развития.

Помощник президента России подчеркнул, что по Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран, в частности, из Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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Версия на азербайджанском языке Uşakov: Moskvada qələbə paradında 30-a yaxın ölkənin liderlərinin iştirakı gözlənilir

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