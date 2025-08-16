Ушаков: На Аляске вопрос проведения саммита РФ-США-Украина не затрагивался

В ходе переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не затрагивалась тема организации и проведения трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, как только будут окончательно подведены итоги прошедшего накануне на Аляске саммита РФ - США, будет приниматься дальнейшее решение об организации новой двусторонней встречи двух лидеров.

"Президент США сказал о том, что он созвонится с коллегами, обсудит с ними итоги нынешних переговоров. А потом будем решать, что делать дальше", - отметил Ушаков.