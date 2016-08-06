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    Ушаков: Москва и Киев могут снизить статус дипломатических отношений

    Помощник президента: Россия не собирается менять своего кандидата на должность посла на Украине

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Статус дипломатических отношений России и Украины может быть понижен. 

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

    "Мы считаем - это наша принципиальная позиция, - что в Киеве и Москве дипломатические представительства должны возглавляться на уровне послов, поэтому мы сразу же параллельно с отзывом Михаила Зурабова предложили по весьма авторитетному каналу рассмотреть кандидатуру на его замену", - заявил Ушаков. 

    По его словам, Россия ожидает окончательного решения от Украины по поводу нового кандидата и не собирается менять своего кандидата на должность посла на Украине. 

    Ранее украинская сторона отказалась принимать агреман Михаила Бабича в качестве посла России в Киеве.

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