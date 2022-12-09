Ушаков анонсировал неформальную встречу глав стран СНГ в Петербурге

Неформальная встреча глав членов Содружества независимых государств состоится в Санкт-Петербурге в конце месяца.

Неформальная встреча глав членов Содружества независимых государств состоится в Санкт-Петербурге в конце месяца.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал помощник президента России Юрий Ушаков.

"В конце декабря, по сложившейся традиции, пройдет неформальная, дружеская встреча глав-государств членов СНГ в Санкт-Петербурге", - отметил он.

Ю. Ушаков уточнил, российскому лидеру предстоят и "кое-какие другие контакты", однако эта встреча будет "самым главным мероприятием".

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в Бишкеке на саммите ЕАЭС проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.