USAID выделит $125 млн на восстановление энергосистемы Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) выделяет 125 миллионов долларов для восстановления энергосистемы Украины. Средства пойдут на запчасти для электрооборудования и другие материалы.

Агентство США по международному развитию (USAID) выделяет 125 миллионов долларов для восстановления энергосистемы Украины. Средства пойдут на запчасти для электрооборудования и другие материалы.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявила глава USAID Саманта Пауэр.

В частности, Агентство планирует использовать эти деньги для закупки резервного питания для систем водоснабжения и отопления Киева. Финансирование также поможет пополнить запасы газовых турбин, трансформаторов и другого жизненно важного энергетического оборудования.

В USAID уточнили, что 125 миллионов долларов будут выделены в рамках дополнительного финансирования Украины, одобренного Конгрессом в декабре 2022 года.