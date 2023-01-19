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USAID выделит $125 млн на восстановление энергосистемы Украины

USAID выделит $125 млн на восстановление энергосистемы Украины Агентство США по международному развитию (USAID) выделяет 125 миллионов долларов для восстановления энергосистемы Украины. Средства пойдут на запчасти для электрооборудования и другие материалы.
В регионе
19 января 2023 г. 01:32
USAID выделит $125 млн на восстановление энергосистемы Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) выделяет 125 миллионов долларов для восстановления энергосистемы Украины. Средства пойдут на запчасти для электрооборудования и другие материалы.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявила глава USAID Саманта Пауэр.

В частности, Агентство планирует использовать эти деньги для закупки резервного питания для систем водоснабжения и отопления Киева. Финансирование также поможет пополнить запасы газовых турбин, трансформаторов и другого жизненно важного энергетического оборудования.

В USAID уточнили, что 125 миллионов долларов будут выделены в рамках дополнительного финансирования Украины, одобренного Конгрессом в декабре 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке USAID Ukraynanın enerji sektoruna əlavə yardım ayıracaq

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