USAID прекратил финансирование программы Конституционного суда Грузии

США прекратили действие программы Конституционного суда Грузии, финансируемой USAID.
Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.
Уточняется, что речь о проекте Летней школы по программе "Верховенство закона".
Евросовет, который также финансировал Летнюю школу, пока не сообщал о своей позиции.
По данным телеканала Mtavari, США прекратили финансирование еще одной программы - образовательного проекта Корпуса мира, по которому в Грузию прибывали преподаватели английского языка. Отмечается, что также приостановлены гранты USAID, с помощью которых преподаватели английского языка осуществляли различные образовательные проекты в местных общинах.
Ранее стало известно, что прекращено финансирование проектов в Центре контроля заболеваний и лаборатории Лугара в размере 2 млн долларов.
На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что курс действующего правительства Грузии не соответствуют нормам членства в Европейском Союзе и НАТО, и США приостанавливают выделение более 95 млн долларов прямой помощи стране.