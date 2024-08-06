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USAID прекратил финансирование программы Конституционного суда Грузии

USAID прекратил финансирование программы Конституционного суда Грузии США прекратили действие программы Конституционного суда Грузии, финансируемой USAID.
В регионе
6 августа 2024 г. 20:58
USAID прекратил финансирование программы Конституционного суда Грузии

США прекратили действие программы Конституционного суда Грузии, финансируемой USAID.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Уточняется, что речь о проекте Летней школы по программе "Верховенство закона".

Евросовет, который также финансировал Летнюю школу, пока не сообщал о своей позиции.

По данным телеканала Mtavari, США прекратили финансирование еще одной программы - образовательного проекта Корпуса мира, по которому в Грузию прибывали преподаватели английского языка. Отмечается, что также приостановлены гранты USAID, с помощью которых преподаватели английского языка осуществляли различные образовательные проекты в местных общинах.

Ранее стало известно, что прекращено финансирование проектов в Центре контроля заболеваний и лаборатории Лугара в размере 2 млн долларов.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что курс действующего правительства Грузии не соответствуют нормам членства в Европейском Союзе и НАТО, и США приостанавливают выделение более 95 млн долларов прямой помощи стране.

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