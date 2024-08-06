USAID прекратил финансирование программы Конституционного суда Грузии

США прекратили действие программы Конституционного суда Грузии, финансируемой USAID.

США прекратили действие программы Конституционного суда Грузии, финансируемой USAID.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Уточняется, что речь о проекте Летней школы по программе "Верховенство закона".

Евросовет, который также финансировал Летнюю школу, пока не сообщал о своей позиции.

По данным телеканала Mtavari, США прекратили финансирование еще одной программы - образовательного проекта Корпуса мира, по которому в Грузию прибывали преподаватели английского языка. Отмечается, что также приостановлены гранты USAID, с помощью которых преподаватели английского языка осуществляли различные образовательные проекты в местных общинах.

Ранее стало известно, что прекращено финансирование проектов в Центре контроля заболеваний и лаборатории Лугара в размере 2 млн долларов.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что курс действующего правительства Грузии не соответствуют нормам членства в Европейском Союзе и НАТО, и США приостанавливают выделение более 95 млн долларов прямой помощи стране.