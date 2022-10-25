USAID планируют выделить 25 млн на поддержку экономики Армении

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить новую программу поддержки экономики Армении с бюджетом до 25 млн долларов

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить новую программу поддержки экономики Армении с бюджетом до 25 млн долларов.

Об этом передает Report со ссылкой на news.am.

"Проект USAID "Экономическая основа для устойчивой Армении" укрепит экономическую безопасность Армении, а также ее способность извлекать выгоду в периоды экономического роста и справляться с периодами экономического спада", - отмечается в сообщении Агентства.

Новая программа USAID рассчитана на пятилетний срок и предусматривает сотрудничество с государственными органами Армении, включая министерство экономики и министерство высокотехнологической промышленности, а также представителями частного сектора.