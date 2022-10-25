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USAID планируют выделить 25 млн на поддержку экономики Армении

USAID планируют выделить 25 млн на поддержку экономики Армении Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить новую программу поддержки экономики Армении с бюджетом до 25 млн долларов
В регионе
25 октября 2022 г. 12:27
USAID планируют выделить 25 млн на поддержку экономики Армении

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить новую программу поддержки экономики Армении с бюджетом до 25 млн долларов.

Об этом передает Report со ссылкой на news.am.

"Проект USAID "Экономическая основа для устойчивой Армении" укрепит экономическую безопасность Армении, а также ее способность извлекать выгоду в периоды экономического роста и справляться с периодами экономического спада", - отмечается в сообщении Агентства.

Новая программа USAID рассчитана на пятилетний срок и предусматривает сотрудничество с государственными органами Армении, включая министерство экономики и министерство высокотехнологической промышленности, а также представителями частного сектора.

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Версия на английском языке US plans to allocate $25M to project to strengthen Armenian economy
Версия на азербайджанском языке ABŞ Ermənistan iqtisadiyyatını dəstəkləmək üçün 25 milyon dollar ayırır

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