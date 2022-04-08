Глава Еврокомиссии и верховный представитель ЕС отправились в Киев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозеф Боррель начали визит в Киев.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отправились с визитом в Киев.

Как передает Report, об этом Ж. Боррель написал на своей странице в Twitter.

В ходе визита состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава Еврокомиссии и верховный представитель ЕС посетят Киев перед конференцией доноров Stand Up For Ukraine, которая пройдет в Варшаве 9 апреля с целью сбора средств для украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц. Конференция созвана по инициативе фон дер Ляйен, а также премьер-министра Канады Джастина Трюдо.