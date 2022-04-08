О нас
Аудио новости

Глава Еврокомиссии и верховный представитель ЕС отправились в Киев

Глава Еврокомиссии и верховный представитель ЕС отправились в Киев Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозеф Боррель начали визит в Киев.
В регионе
8 апреля 2022 г. 10:28
Глава Еврокомиссии и верховный представитель ЕС отправились в Киев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отправились с визитом в Киев.

Как передает Report, об этом Ж. Боррель написал на своей странице в Twitter.

В ходе визита состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава Еврокомиссии и верховный представитель ЕС посетят Киев перед конференцией доноров Stand Up For Ukraine, которая пройдет в Варшаве 9 апреля с целью сбора средств для украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц. Конференция созвана по инициативе фон дер Ляйен, а также премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоEuropean Commission President, EU High Representative leave for Kyiv
Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa Komissiyasının Prezidenti və Aİ-nin ali nümayəndəsi Kiyevə yola düşüb

Самое читаемое

Установлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
ФотоУстановлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
3 апреля 2022 г. 07:15
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
1 апреля 2022 г. 15:14
Страшные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
ФотоСтрашные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
4 апреля 2022 г. 08:46
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
6 апреля 2022 г. 18:20
Стала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
ФотоСтала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
3 апреля 2022 г. 04:50
МЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
ФотоМЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
3 апреля 2022 г. 04:30
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
6 апреля 2022 г. 09:18
Текущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
ФотоТекущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
3 апреля 2022 г. 12:43
Десятки человек пострадали при взрыве в Баку - Минздрав
Десятки человек пострадали при взрыве в Баку - Минздрав
3 апреля 2022 г. 04:35
Предательство Арменией России - cтрана ОДКБ склоняется в сторону НАТО
Предательство Арменией России - cтрана ОДКБ склоняется в сторону НАТО
2 апреля 2022 г. 18:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi