Уроженец Баку лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга

Родившийся в Баку действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов получает 59,88% голосов на выборах главы города по итогам обработки 70,57% протоколов.

Родившийся в Баку действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов получает 59,88% голосов на выборах главы города по итогам обработки 70,57% протоколов.

Как передает Report , такие данные приводит ТАСС со ссылкой на онлайн-табло ЦИК.

По итогам обработки 50,8% протоколов он набирал 60,25% голосов.

Максим Яковлев, выдвинутый партией ЛДПР, набирает 19,05%, Павел Брагин ("Зеленые") - 11,1%, Сергей Малинкович ("Коммунисты России") - 7,75%.

Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходило с 6 по 8 сентября. На пост главы города претендует четыре кандидата: действующий губернатор Александр Беглов, выдвинутый партией "Единая Россия", Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович ("Коммунисты России") и Павел Брагин ("Зеленые").

Также в городе прошли дополнительные выборы депутата Законодательного собрания по одномандатному избирательному округу №18 и выборы депутатов 110 муниципальных советов.