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Уровень загрязнения воздуха в Армении превысил допустимые нормы

Уровень загрязнения воздуха в Армении превысил допустимые нормы Уровень загрязнения воздуха в ряде районов армянской столицы Еревана несколько дней превышал допустимую норму.
В регионе
22 августа 2024 г. 22:12
Уровень загрязнения воздуха в Армении превысил допустимые нормы

Уровень загрязнения воздуха в ряде районов армянской столицы Еревана несколько дней превышал допустимую норму.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает "Центр гидрометеорологии и мониторинга" Армении.

"В центре провели мониторинг качества воздуха в период с 15 по 21 августа. В административных районах Кентрон и Шенгавите 15 августа и в Арабкире 21 августа допустимая концентрация пыли превышала допустимую норму", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 15, 17 и 20 августа норма концентрации диоксида серы в воздухе превышала норму в районе Нор-Норк.

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