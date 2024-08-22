Уровень загрязнения воздуха в Армении превысил допустимые нормы

Уровень загрязнения воздуха в ряде районов армянской столицы Еревана несколько дней превышал допустимую норму.

Уровень загрязнения воздуха в ряде районов армянской столицы Еревана несколько дней превышал допустимую норму.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает "Центр гидрометеорологии и мониторинга" Армении.

"В центре провели мониторинг качества воздуха в период с 15 по 21 августа. В административных районах Кентрон и Шенгавите 15 августа и в Арабкире 21 августа допустимая концентрация пыли превышала допустимую норму", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 15, 17 и 20 августа норма концентрации диоксида серы в воздухе превышала норму в районе Нор-Норк.