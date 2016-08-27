Уровень заболеваемости раком в Армении растет

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Уровень заболеваемости раком в Армении за последние двадцать лет вырос в два раза.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил заместитель директора Национального центра онкологии Гагик Базикян.

"Если 20 лет назад в год мы регистрировали 4-5 тысяч людей с диагнозом рак, то сегодня эта цифра составляет почти 8700 человек" , - заявил Базикян.

Он отметил, что обычно пациенты в Армении обращаются к специалистам очень поздно, на самой последней стадии онкологического заболевания.