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    Уровень заболеваемости раком в Армении растет

    Замдиректора Центра онкологии: Если 20 лет назад в год мы регистрировали 4-5 тысяч больных, то сегодня почти 8700 человек

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Уровень заболеваемости раком в Армении за последние двадцать лет вырос в два раза.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил заместитель директора Национального центра онкологии Гагик Базикян.

    "Если 20 лет назад в год мы регистрировали 4-5 тысяч людей с диагнозом рак, то сегодня эта цифра составляет почти 8700 человек" , - заявил Базикян.

    Он отметил, что обычно пациенты в Армении обращаются к специалистам очень поздно, на самой последней стадии онкологического заболевания.

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