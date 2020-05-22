Уровень воды в Каспии достиг самого низкого уровня за 25 лет

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Уровень воды в Каспийском море достиг самого низкого уровня с 1995 года, главным образом из-за недавнего падения уровня воды в реке Волга, которая обеспечивает большую часть морской воды, примерно на 22 процента, передает Report со ссылкой на ISNA.

Отмечается, что в 2019 году средний уровень воды составил - 27,18 метра, что на 13 сантиметров меньше, чем годом ранее.

По данным иранского Национального центра изучения и исследования Каспийского моря, тенденция к повышению температуры поверхности Каспийского моря, особенно в последние годы, является одним из факторов, влияющих на снижение уровня воды. Средняя температура моря в 2019 году увеличилась на 0,2 градуса Цельсия по сравнению с 2018 годом и на один градус выше долгосрочного среднего значения.

Анализ изменений температуры воды за последние два года свидетельствует о повышении температуры воды во всех частях Каспийского моря, кроме северной части.