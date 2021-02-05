Уровень доверия Путину составил 54%

54% респондентов заявили о доверии президенту, 34% опрошенных "скорее, не доверяют" главе государства

Более половины россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

По данным исследования, 54% респондентов заявили о доверии президенту, 34% опрошенных "скорее, не доверяют" главе государства, еще 12% затруднились ответить на вопрос.

По мнению 59% опрошенных, Путин "скорее, хорошо" работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 27% россиян. Затруднились ответить на вопрос 14%.

Опрос "ФОМнибус" проведен 29-31 января среди 3 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 207 населенных пунктах 73 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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