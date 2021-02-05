Уровень доверия Путину составил 54%

Более половины россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
По данным исследования, 54% респондентов заявили о доверии президенту, 34% опрошенных "скорее, не доверяют" главе государства, еще 12% затруднились ответить на вопрос.
По мнению 59% опрошенных, Путин "скорее, хорошо" работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 27% россиян. Затруднились ответить на вопрос 14%.
Опрос "ФОМнибус" проведен 29-31 января среди 3 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 207 населенных пунктах 73 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
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