Уровень бедности в селах Армении по-прежнему высок

Уровень бедности в селах Армении по-прежнему высок.

Уровень бедности в селах Армении по-прежнему высок.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом свидетельствуют предварительные данные Статкомитета республики.

Согласно отчету, между самыми богатыми и самыми бедными слоями населения сохраняется резкий дисбаланс в доходах. Отмечается, что общий уровень бедности в Армении составляет 23,7%.

В сельской местности Армении уровень бедности значительно выше, чем в городах. Это касается как общего уровня бедности (включающего все аспекты жизни, такие как доходы, доступ к услугам и товарам), так и крайней бедности (когда люди не могут удовлетворить даже базовые потребности, такие как питание и жилье).

Статкомитет рассчитывает общий уровень бедности, используя усредненный показатель между крайней чертой бедности (минимальная продуктовая корзина) и верхней чертой (продуктовая корзина плюс расходы на непродовольственные товары, коммунальные и другие услуги).