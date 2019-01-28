Отвечавший за управление отношениями с Азербайджаном американский дипломат назначен послом в Таджикистан

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Новым послом США в Таджикистане назначен Джон Марк Поммершайм.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте посольства США в Душанбе.

Он был назначен послом 7 января и прибудет в Таджикистан в ближайшее время.

Отметим, что кандидатура Джона Марка Поммершайма на должность посла была выдвинута президентом Дональдом Трампом в сентябре прошлого года.

Ранее Джон Марк Поммершайм занимал должность заместителя главы миссии в посольстве США в Казахстане.

До этого работал в качестве директора офиса по вопросам Кавказа и региональных конфликтов в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США, где отвечал за управление полным спектром отношений США с Азербайджаном, Арменией и Грузией.

В течение своей дипломатической карьеры, он занимал различные должности в Вашингтоне (округ Колумбия), работал в политическом отделе посольств США в Японии, Китае, Беларуси и Германии. Помимо этого, он также служил в качестве Генерального консула США во Владивостоке (Россия).