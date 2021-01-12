О нас
Report Georgia
Аудио новости

Управление мусульман Грузии призвало директора телеканала извиниться

Управление мусульман Грузии призвало директора телеканала извиниться Шейх Управления мусульман Грузии (УМГ) и Совет духовных лиц распространило заявление в связи со словами гендиректора оппозиционного грузинского телеканала "Мтавари" Ники Гварамии.
В регионе
12 января 2021 г. 23:36
Управление мусульман Грузии призвало директора телеканала извиниться

Шейх Управления мусульман Грузии (УМГ) и Совет духовных лиц распространили заявление в связи со словами гендиректора оппозиционного грузинского телеканала "Мтавари" Ники Гварамии.

Как передает грузинское бюро Report, в заявлении гневно осуждается неуместное сравнение гендиректора о Боге и его посланнике, пророке Мухаммеде.

УМГ призвал гендиректора телеканала извиниться перед мусульманской общиной.

Напомним, что, комментируя открытое письмо председателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили об уходе из политики, Н.Гварамия применил неудачное сравнение.

“Полушутя скажу, что практически написано, что Саакашвили Аллах, а Гварамия посланник его Мухаммед", - сказал он в эфире канала.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsi telekanal direktorunu üzr istəməyə çağırıb  

Новости партнеров

Другие новости из категории

Джавад Зариф обвинил Помпео во лжи
Джавад Зариф обвинил Помпео во лжи
12 января 2021 г. 22:46
Эрдоган зарегистрировался в BIP и Telegram
Эрдоган зарегистрировался в BIP и Telegram
12 января 2021 г. 21:49
Азербайджанцы Грузии требуют извинений от директора телеканала
Азербайджанцы Грузии требуют извинений от директора телеканала
12 января 2021 г. 16:50
Эрдоган: Основная цель – стать полноправным членом Евросоюза
Эрдоган: Основная цель – стать полноправным членом Евросоюза
12 января 2021 г. 16:07
Население Грузии привьют вакциной Pfizer
Население Грузии привьют вакциной Pfizer
12 января 2021 г. 15:52
Турецкий регулятор приступил к расследованию в отношении WhatsApp
Турецкий регулятор приступил к расследованию в отношении WhatsApp
12 января 2021 г. 14:36
На улице Низами Гянджеви в Тбилиси установлены новые таблички
ФотоНа улице Низами Гянджеви в Тбилиси установлены новые таблички
12 января 2021 г. 13:04
В России за сутки выявили 22 934 случая заражения СOVID-19
В России за сутки выявили 22 934 случая заражения СOVID-19
12 января 2021 г. 12:38
В Грузии зафиксировано 1 857 новых случаев заражения коронавирусом
В Грузии зафиксировано 1 857 новых случаев заражения коронавирусом
12 января 2021 г. 11:15
В России произошел сильный пожар, есть погибшие и раненые
ВидеоВ России произошел сильный пожар, есть погибшие и раненые
12 января 2021 г. 05:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi