Управление мусульман Грузии призвало директора телеканала извиниться

Шейх Управления мусульман Грузии (УМГ) и Совет духовных лиц распространили заявление в связи со словами гендиректора оппозиционного грузинского телеканала "Мтавари" Ники Гварамии.
УМГ призвал гендиректора телеканала извиниться перед мусульманской общиной.
Напомним, что, комментируя открытое письмо председателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили об уходе из политики, Н.Гварамия применил неудачное сравнение.
“Полушутя скажу, что практически написано, что Саакашвили Аллах, а Гварамия посланник его Мухаммед", - сказал он в эфире канала.