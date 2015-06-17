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    Управление мусульман Грузии оказало помощь пострадавшим от наводнения в Тбилиси

    Были переданы продукты, рабочие инструменты и другие вещи

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Управление мусульман Грузии оказало помощь пострадавшим от сильного наводнения в Тбилиси.

    Как сообщает Report со ссылкой на мэрию Тбилиси, управление передало руководству столицы продукты, рабочие инструменты и другие вещи.

    Муфтий и шейх провели встречу с мэром Тбилиси Давидом Нарманией, после чего передали гуманитарную помощь. 

    Также работники управления мусульман Грузии примут участие в очистке зоны стихии вместе с работниками мэрии.

    Помимо этого, Управление мусульман Грузии перечислит 13 000 лари пострадавшим от стихии.

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